Трамп: Северная Корея ищет неприятностей
Президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с Северной Кореей вне зависимости от того, будет ли это поддерживать Китай.
Президент США Дональд Трамп заявил, что решит проблему с Северной Кореей вне зависимости от того, будет ли это поддерживать Китай.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
— Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы решим проблему без них, — заявил Дональд Трамп.
Ранее в Совете национальной безопасности США предложил Дональду Трампу убить лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы таким образом решить проблему Северной Кореи.
Отметим, Северная Корея без разрешения ООН и без предупреждения использует для испытаний ядерные ракеты. КНДР периодически угрожала ядерным ударом по США.
В феврале Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря и не предупредила об этом даже