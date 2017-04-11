Трамп: Северная Корея ищет неприятностей

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы решим проблему без них, — заявил Дональд Трамп.

Ранее в Совете национальной безопасности США предложил Дональду Трампу убить лидера КНДР Ким Чен Ына, чтобы таким образом решить проблему Северной Кореи.

Отметим, Северная Корея без разрешения ООН и без предупреждения использует для испытаний ядерные ракеты. КНДР периодически угрожала ядерным ударом по США.