Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в Twitter сообщил
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в Twitter сообщил
«Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном», — написал Цеголко.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, что на сегодня запланирован рабочий визит в Россию государственного секретаря США Тиллерсона. СМИ писали, что Тиллерсон летит в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.
В МИД РФ сообщили, что рассчитывают на продуктивные переговоры. В Кремле при этом говорят, что в графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с госсекретарем США Тиллерсоном.