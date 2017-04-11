«Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном», — написал Цеголко.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, что на сегодня запланирован рабочий визит в Россию государственного секретаря США Тиллерсона. СМИ писали, что Тиллерсон летит в Москву, чтобы представить перед Россией доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.

В МИД РФ сообщили, что рассчитывают на продуктивные переговоры. В Кремле при этом говорят, что в графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с госсекретарем США Тиллерсоном.