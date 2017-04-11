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17:16 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев обратился к акционерам казахстанских банков

Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам деятельности Национального Банка обратился к акционерам банков Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я в Послании поручил правительству и Нацбанку принять комплекс мероприятий для оздоровления банковского сектора. Весь прошлый год мы об этом говорили. Теперь тянем до середины года, надо ускорить эту работу. При необходимости надо, чтобы сами акционеры банков докапитализировали свои банки реальными деньгами», — сказал Президент РК.

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Глава государства отметил, что меры также должны быть ориентированы на консолидацию слабых банков.

«Я хочу всем этим акционерам заявить: не будете вставлять деньги, оздоравливать вместе с Национальным Банком, у Банка будет право отбирать лицензии. Или мелкие должны объединяться между собой, спасаться, или докапитализировать. Мы же знаем, кто за этими банками стоит — не бедные люди. Если хотят держать банк, пусть вкладывают деньги. Поэтому никаких простых денег, безотзывных государство больше вкладывать не будет. Мы обойдемся пятью-десятью банками. Нам не надо 36−40 банков. Поэтому пусть сразу начинают думать, такое поручение я даю», — заключил Назарбаев.

Напомним, также Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному Банку внести предложения по решению проблем валютных ипотечных заемщиков.

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Назарбаев обратился к акционерам казахстанских банков
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