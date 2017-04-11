ЦИК: инициированный президентом референдум будет стоить бюджету 75 миллионов леев

Премьер Павел Филип уже заявил, что правительство не станет финансировать плебисцит, на котором настаивает глава государства. 75 миллионов, по словам Филипа, целесообразнее направить на повышение зарплат учителям.

Либеральная партия опротестовала законность президентского указа о референдуме в Конституционном суде.

Игорь Додон намерен вынести на совет с народом четыре вопроса. Среди них преобразование срочного кредита проблемным банкам в госдолг; расширение полномочий президента по роспуску парламента; сокращение числа депутатов до 71-го и преподавание в школах «Истории Молдовы».

Провести референдум планируется 24 сентября текущего года.