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08:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области составят рейтинг эффективности муниципалитетов

Рейтинг позволит оценить усилия властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Рейтинг эффективности муниципалитетов составят в Нижегородской области, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов на заседании областного правительства.

По его словам, рейтинг будет составляться ежегодно с 2017 года. Это позволит оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.

«Рейтинг состоит из 53 показателей, например, оценка структуры поддержки предпринимательства, уровня диалога органов муниципальной власти и предпринимателей, экономических показателей работы бизнеса, — сообщил Максим Черкасов. — Важно, что 17 из показателей рейтинга формируются путем опроса предпринимателей».

Анкеты для желающих принять участие в опросе будут размещены на сайте областного минпрома. Анкетирование также будут проводить на различных мероприятиях и при помощи телефонных опросов. Всего планируется опросить около 2500 нижегородских предпринимателей.

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