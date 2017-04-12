В Нижегородской области составят рейтинг эффективности муниципалитетов
Рейтинг позволит оценить усилия властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Рейтинг позволит оценить усилия властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.
Рейтинг эффективности муниципалитетов составят в Нижегородской области, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов на заседании областного правительства.
По его словам, рейтинг будет составляться ежегодно с 2017 года. Это позволит оценить усилия муниципальных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса.
«Рейтинг состоит из 53 показателей, например, оценка структуры поддержки предпринимательства, уровня диалога органов муниципальной власти и предпринимателей, экономических показателей работы бизнеса, — сообщил Максим Черкасов. — Важно, что 17 из показателей рейтинга формируются путем опроса предпринимателей».
Анкеты для желающих принять участие в опросе будут размещены на сайте областного минпрома. Анкетирование также будут проводить на различных мероприятиях и при помощи телефонных опросов. Всего планируется опросить около 2500 нижегородских предпринимателей.