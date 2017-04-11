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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил Сенат о ратифицикации протокола по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома.

Источник: NATO

«Сегодня президент Дональд Трамп ратифицировал протокол о вхождении Черногории в состав НАТО», — говорится в сообщении.

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Трамп направил в Сенат письмо, в котором отметил, что «включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО», а также и не станет препятствием для возможностей США «выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса».

Американский сенат ратифицировал документ 29 марта.

Участники НАТО в мае 2016 года заключили протокол о вступлении Черногории в альянс, предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Для завершения процедуры протокол должны одобрить все страны-участницы блока. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это произойдет в июне нынешнего года. Черногория станет 29-м участником организации.

Комментарии
4
ПУМА
Пусть вступают хоть куда: хоть в партию, хоть в г...о !
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Александр д
народ думает куда его тащут правители
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perplexed
Всё нормально! трумп по прежнему наш. Это расширение наты на юг. Тем более в черногории много наших путриотов, если что помогут партизанским движением, забаррикадировавшись на виллах.
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