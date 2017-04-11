Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО

Трамп направил в Сенат письмо, в котором отметил, что «включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО», а также и не станет препятствием для возможностей США «выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса».

Американский сенат ратифицировал документ 29 марта.