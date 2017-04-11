Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил Сенат о ратифицикации протокола по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома.
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил Сенат о ратифицикации протокола по вступлению Черногории в НАТО, говорится в сообщении Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп ратифицировал протокол о вхождении Черногории в состав НАТО», — говорится в сообщении.
Трамп направил в Сенат письмо, в котором отметил, что «включение Черногории в состав НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО», а также и не станет препятствием для возможностей США «выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса».
Американский сенат ратифицировал документ 29 марта.
Участники НАТО в мае 2016 года заключили протокол о вступлении Черногории в альянс, предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Для завершения процедуры протокол должны одобрить все