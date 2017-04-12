Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, объезжая территории руководители районных администраций показали Сергею Белову, где и какие работы ведутся на текущий момент. От сити-менеджера не ускользнули проблемные моменты, которые он потребовал исправить незамедлительно.

«Мы находимся в самом начале пути и в первый раз осуществляем проверку, смотрели работу домоуправляющих компаний, посмотрели территории те, за которые отвечает администрация и подрядные организации. Изменения и темпы уборки увеличились в связи с погодными условиями, но вопросов при этом остается еще очень много», — сказал Сергей Белов в ходе объезда, добавив, что всё ещё ощущается разница в благоустройстве во дворах и на магистралях.

«Если домоуправляющие компании на своих отмежеванных территориях порядок навели, то по центральным магистралям еще много вопросов. Это и осевые полосы, не убранные от песка, и прибордюрные полосы, ну и конечно же, повторяю, мы находимся в начале нашего пути, готовим к покраске остановочные павильоны, моем ограждения безопасности, колесоотбойные брусы. Но самое главное, с центральных магистралей мы еще не вывезли всю грязь и мусор», — отметил он.

Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи, заявил глава администрации Московского района Владимир Кропотин. «Основные свалки у нас находятся за этими гаражными массивами. Все проблемные зоны нашего района мы знаем. Месячник только начался, поэтому к концу апреля — началу мая, мы все уберем и приведем территорию района в соответствие», — пообещал он.

«Каждую неделю буду проезжать не только в хорошие дворы, будем заезжать, будем смотреть и проблемные территории. Все вот эти вопросы в рамках объезда я поставил — все нужно убирать», — подытожил Сергей Белов.

Отмечается, что за последнюю неделю темпы работ заметно возросли. Всего с улиц и дворов города вывезено почти 64 тыс. кубометров мусора, ликвидировано 73 несанкционированных свалки, отремонтировано 14 детских площадок, спилено 168 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и оборудовано вновь 70 контейнерных площадок, сделан ремонт 10 тыс. кв. метров асфальта на дорогах города.

Всего к началу мая с улиц Нижнего Новгорода планируется вывезти более 86 тыс. кубометров мусора, выполнить около 20 тыс. кв.м ямочного ремонта, отремонтировать 399 детских и спортивных площадок, установить 263 новые урны, привести в порядок 389 контейнерных площадок, очистить от мусора газоны вдоль дорог. Почти одна десятая часть мусора, который предстоит вывезти из районов Нижнего Новгорода по окончании зимы — это несанкционированные свалки (181 свалка или 7,5 тыс. кубометров мусора).

Напомним, на 22 апреля намечен общегородской субботник. В этот день сотрудники структурных подразделений администрации и районов города, муниципальных предприятий, домоуправляющих компаний и частных организаций будут приводить в порядок закрепленные за ними территории.