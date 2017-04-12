Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
08:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода

Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, объезжая территории руководители районных администраций показали Сергею Белову, где и какие работы ведутся на текущий момент. От сити-менеджера не ускользнули проблемные моменты, которые он потребовал исправить незамедлительно.

«Мы находимся в самом начале пути и в первый раз осуществляем проверку, смотрели работу домоуправляющих компаний, посмотрели территории те, за которые отвечает администрация и подрядные организации. Изменения и темпы уборки увеличились в связи с погодными условиями, но вопросов при этом остается еще очень много», — сказал Сергей Белов в ходе объезда, добавив, что всё ещё ощущается разница в благоустройстве во дворах и на магистралях.

«Если домоуправляющие компании на своих отмежеванных территориях порядок навели, то по центральным магистралям еще много вопросов. Это и осевые полосы, не убранные от песка, и прибордюрные полосы, ну и конечно же, повторяю, мы находимся в начале нашего пути, готовим к покраске остановочные павильоны, моем ограждения безопасности, колесоотбойные брусы. Но самое главное, с центральных магистралей мы еще не вывезли всю грязь и мусор», — отметил он.

Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи, заявил глава администрации Московского района Владимир Кропотин. «Основные свалки у нас находятся за этими гаражными массивами. Все проблемные зоны нашего района мы знаем. Месячник только начался, поэтому к концу апреля — началу мая, мы все уберем и приведем территорию района в соответствие», — пообещал он.

«Каждую неделю буду проезжать не только в хорошие дворы, будем заезжать, будем смотреть и проблемные территории. Все вот эти вопросы в рамках объезда я поставил — все нужно убирать», — подытожил Сергей Белов.

Отмечается, что за последнюю неделю темпы работ заметно возросли. Всего с улиц и дворов города вывезено почти 64 тыс. кубометров мусора, ликвидировано 73 несанкционированных свалки, отремонтировано 14 детских площадок, спилено 168 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и оборудовано вновь 70 контейнерных площадок, сделан ремонт 10 тыс. кв. метров асфальта на дорогах города.

Всего к началу мая с улиц Нижнего Новгорода планируется вывезти более 86 тыс. кубометров мусора, выполнить около 20 тыс. кв.м ямочного ремонта, отремонтировать 399 детских и спортивных площадок, установить 263 новые урны, привести в порядок 389 контейнерных площадок, очистить от мусора газоны вдоль дорог. Почти одна десятая часть мусора, который предстоит вывезти из районов Нижнего Новгорода по окончании зимы — это несанкционированные свалки (181 свалка или 7,5 тыс. кубометров мусора).

Напомним, на 22 апреля намечен общегородской субботник. В этот день сотрудники структурных подразделений администрации и районов города, муниципальных предприятий, домоуправляющих компаний и частных организаций будут приводить в порядок закрепленные за ними территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова о визите Тиллерсона: С ультиматумами ездить бесполезно
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь