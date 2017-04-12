Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода
Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи.
Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов начал инспекционные объезды в рамках месячника по благоустройству с Канавинского и Московского районов.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, объезжая территории руководители районных администраций показали Сергею Белову, где и какие работы ведутся на текущий момент. От
«Мы находимся в самом начале пути и в первый раз осуществляем проверку, смотрели работу домоуправляющих компаний, посмотрели территории те, за которые отвечает администрация и подрядные организации. Изменения и темпы уборки увеличились в связи с погодными условиями, но вопросов при этом остается еще очень много», — сказал Сергей Белов в ходе объезда, добавив, что всё ещё ощущается разница в благоустройстве во дворах и на магистралях.
«Если домоуправляющие компании на своих отмежеванных территориях порядок навели, то по центральным магистралям еще много вопросов. Это и осевые полосы, не убранные от песка, и прибордюрные полосы, ну и конечно же, повторяю, мы находимся в начале нашего пути, готовим к покраске остановочные павильоны, моем ограждения безопасности, колесоотбойные брусы. Но самое главное, с центральных магистралей мы еще не вывезли всю грязь и мусор», — отметил он.
Проблемными точками остаются придворовые территории, особенно там, где есть гаражи, заявил глава администрации Московского района Владимир Кропотин. «Основные свалки у нас находятся за этими гаражными массивами. Все проблемные зоны нашего района мы знаем. Месячник только начался, поэтому к концу апреля — началу мая, мы все уберем и приведем территорию района в соответствие», — пообещал он.
«Каждую неделю буду проезжать не только в хорошие дворы, будем заезжать, будем смотреть и проблемные территории. Все вот эти вопросы в рамках объезда я поставил — все нужно убирать», — подытожил Сергей Белов.
Отмечается, что за последнюю неделю темпы работ заметно возросли. Всего с улиц и дворов города вывезено почти 64 тыс. кубометров мусора, ликвидировано 73 несанкционированных свалки, отремонтировано 14 детских площадок, спилено 168 аварийных и сухих деревьев, отремонтировано и оборудовано вновь 70 контейнерных площадок, сделан ремонт 10 тыс. кв. метров асфальта на дорогах города.
Всего к началу мая с улиц Нижнего Новгорода планируется вывезти более 86 тыс. кубометров мусора, выполнить около 20 тыс. кв.м ямочного ремонта, отремонтировать 399 детских и спортивных площадок, установить 263 новые урны, привести в порядок 389 контейнерных площадок, очистить от мусора газоны вдоль дорог. Почти одна десятая часть мусора, который предстоит вывезти из районов Нижнего Новгорода по окончании зимы — это несанкционированные свалки (181 свалка или 7,5 тыс. кубометров мусора).
Напомним, на 22 апреля намечен общегородской субботник. В этот день сотрудники структурных подразделений администрации и районов города, муниципальных предприятий, домоуправляющих компаний и частных организаций будут приводить в порядок закрепленные за ними территории.