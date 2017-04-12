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07:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Нововоронеже заложили первый камень в фундамент ледовой арены

По плану объект откроется в конце 2018 года.

Строительство ледовой арены началось в Нововоронеже. Губернатор Алексей Гордеев принял участие в закладке первого камня в фундамент спортивного объекта во вторник, 11 апреля.

Ледовую арену построят за счет городского бюджета, а также средств областного бюджета в рамках программы сотрудничества правительства региона с госкорпорацией «Росатом». Стоимость объекта — 331 млн рублей.

Согласно проекту, арена будет представлять собой универсальный тренировочный каток с искусственным людом. В спорткомплексе можно будет проводить занятия по фигурному катанию и хоккею, массовые мероприятия. Ледовая арена будет оборудована помещением для проката спортивного инвентаря, тренажерным и хореографическим залами, тренерской и помещением службы льда, которое может использоваться как судейская комната. Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года.

— Мы обязуемся этот объект сдать досрочно. Сегодня мы находим подходы в финансировании и с подрядчиком определяемся, чтобы в течение года этот современный объект был введен и порадовал жителей Нововоронежа. Есть планы, и я удовлетворен работой городской администрации, которая вместе с жителями, с общественными организациями чувствует дыхание города, вникает в проблемы людей и поэтому здесь изменилась ситуация к лучшему, — подчеркнул Алексей Гордеев.

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