Порошенко подписал изменения в УПК, которые позволят осудить Януковича

Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента сегодня, 11 апреля.

Парламент принял в целом изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность следствию завершить уголовные дела против экс-президента страны Виктора Януковича.

По словам генпрокурораЮрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается 15 апреля, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет.

Решение о принятии изменений в четверг поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.