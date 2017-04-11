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19:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко подписал изменения в УПК, которые позволят осудить Януковича

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)» № 5610.

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента сегодня, 11 апреля.

Парламент принял в целом изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность следствию завершить уголовные дела против экс-президента страны Виктора Януковича.

По словам генпрокурораЮрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается 15 апреля, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет.

Решение о принятии изменений в четверг поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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