Отношение к проблемным ипотечникам высказал Назарбаев

На совещании по итогам деятельности Нацбанка Президент сообщил, что на программу рефинансирования ипотечных займов ранее было направлено 130 млрд тенге. Рефинансировано уже 19,5 тысяч кредитов.

«Не платить за кредит — это дело уголовной ответственности для человека. Никто у нас этого не понимает. Не можешь платить — не бери кредит. Взял кредит, ты должен вернуть. Мы живём в рыночной экономике, каждый отвечает за свои действия. Никто никого не заставлял брать, человек сам отвечает за себя. У государства есть куда направлять эти средства — для социального улучшения положения людей, для развития экономики, для индустриализации. Здесь большая строгость должна быть, большая проверка. Перед вами задача и перед банками второго уровня — сократить иждивенческие настроения», — заявил Нурсултан Назарбаев.

11 апреля Нурсултан Назарбаев ознакомился с итогами работы главного финансового регулятора страны за 2016 год и планами на предстоящий период. Брать пример с Южной Кореи для вхождения в тридцатку самых развитых стран мира посоветовал Президент главе Нацбанка Данияру Акишеву.