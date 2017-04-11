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20:04 (мск), источник: Informburo.kz

Отношение к проблемным ипотечникам высказал Назарбаев

Нурсултан Назарбаев поставил задачу перед банками и правительством сократить иждивенческое настроение среди населения по вопросу рефинансирования проблемных кредитов. Он заявил, что человек, взявший ипотеку, должен нести ответственность за это сам.

Источник: Informburo.kz

На совещании по итогам деятельности Нацбанка Президент сообщил, что на программу рефинансирования ипотечных займов ранее было направлено 130 млрд тенге. Рефинансировано уже 19,5 тысяч кредитов.

«Не платить за кредит — это дело уголовной ответственности для человека. Никто у нас этого не понимает. Не можешь платить — не бери кредит. Взял кредит, ты должен вернуть. Мы живём в рыночной экономике, каждый отвечает за свои действия. Никто никого не заставлял брать, человек сам отвечает за себя. У государства есть куда направлять эти средства — для социального улучшения положения людей, для развития экономики, для индустриализации. Здесь большая строгость должна быть, большая проверка. Перед вами задача и перед банками второго уровня — сократить иждивенческие настроения», — заявил Нурсултан Назарбаев.

11 апреля Нурсултан Назарбаев ознакомился с итогами работы главного финансового регулятора страны за 2016 год и планами на предстоящий период. Брать пример с Южной Кореи для вхождения в тридцатку самых развитых стран мира посоветовал Президент главе Нацбанка Данияру Акишеву.

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Отношение к проблемным ипотечникам высказал Назарбаев
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