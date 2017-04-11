МИД не увидел ультиматума в словах Тиллерсона о России и Сирии

Ранее сегодня, 11 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии заявил, что Россия должна определиться с тем, чью позицию по сирийскому вопросу она готова поддержать. «Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль или же остаться союзником этой группы [Сирии, Ирана, «Хезболлы"], которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — заявил Тиллерсон. Госсекретарь отметил, что «для всех нас понятно», что правление Асада подходит к концу.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по авиабазе правительственных войск в Сирии. Всего было выпущено 59 ракет, однако до цели долетели не все. В результате удара были поражены взлетно-посадочная полоса, ангары и заправочные станции на авиабазе Шайрат.



Решение об атаке сирийской авиабазы Трамп объяснил необходимостью предотвратить распространение химического оружия. Лидер США подчеркнул, что этот шаг является ответом на применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. В результате атаки, которая, предположительно, была проведена с использованием отравляющего газа зарина, погибли около 80 человек, среди них- десятки женщин и детей. Всю ответственность за случившееся США возложили на президента Сирии Башара Асада.