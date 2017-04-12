Украина ожидает, что Россия заменит Самойлову для участия в «Евровидении»
Украина все еще ожидает, что Россия выберет для «Евровидения» участника, который не нарушал украинских законов.
Украина все еще ожидает, что Россия выберет для «Евровидения» участника, который не нарушал украинских законов.
Об этом заявил
У России еще есть время заменить Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым, намекнул чиновник.
В Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок «Евровидения».