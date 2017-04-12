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08:05 (мск), источник: УНИАН

Украина ожидает, что Россия заменит Самойлову для участия в «Евровидении»

Украина все еще ожидает, что Россия выберет для «Евровидения» участника, который не нарушал украинских законов.

Источник: УНИАН

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время экскурсии на арену песенного конкурса.

У России еще есть время заменить Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым, намекнул чиновник.

В Международном выставочном центре уже через 9 дней начнут технические прогоны постановок «Евровидения».

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