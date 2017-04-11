Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Нейробиологи раскрыли природу боли
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Скучно, девочки": Путин дает ответ на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
21:20 (мск), источник: УНИАН

Кличко с послом Японии высадили сакуры возле Национальной оперы

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению Посольства Японии в Украине принял участие в акции по высадке сакур возле Национальной оперы Украины.

Источник: УНИАН

«2017-й год объявлен годом Японии в Украине. Много лет сотрудничества между нашими странами, между городами-побратимами — Киевом и Киото. И я надеюсь, это сотрудничество и наша дружба будут продолжаться и развиваться. Сакура является символом Японии. И я с большим удовольствием присоединяюсь сегодня к посадке этих красивых деревьев в центре Киева», — отметил Виталий Кличко.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме отметил, что по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Украиной Посольство начинает кампанию по высадке деревьев сакуры во всей Украине.

«Мне приятно, что мы таким образом сегодня празднуем Год Японии в Украине и высаживаем в Киеве сакуру. Во всей Украине в этом году мы планируем высадить около 2500 деревьев сакур», — отметил Шигеки Сумме.

Посол также отметил, что в этом году состоится визит в Киев мэра Киото.

«Очень хорошо, что мэр Киото посетит наш город. Мы уже готовимся к его приезду и вместе откроем обновленный парк Киото», — добавил Виталий Кличко.

В Киеве в этом году высадят более 100 сакур: на Владимирской горке, возле Золотых ворот, в Мариинском парке, парке «Наталка», парке Киото, на Пейзажной аллее, на территории Киевского хореографического училища и Киевского політехнічого университета, в ботсаду им. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обсуждение проекта Трудового кодекса прошло со скандалами из-за поправки о защите прав ЛГБТ
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
МИД не увидел ультиматума в словах Тиллерсона о России и Сирии
Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба
Группу хакеров обвинили в хищении у банков более 1 млрд рублей
В Киеве показали главную сцену Евровидения
Спорт
Российским легкоатлетам дали волю, но не вернули флаг Действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина получили шанс защитить свои титулы в августе этого года в Лондоне
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь