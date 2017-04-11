От Минздрава потребовали к 2025 году добиться увеличения продолжительности жизни до 76 лет
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Правительство ставит цель достичь к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни россиян не менее чем до 76 лет.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Правительство ставит цель достичь к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни россиян не менее чем до 76 лет.
Соответствующие указания, размещенные на сайте правительства, дал Минздраву
«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет» названо первым среди основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав и Минфин России при формировании совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центром стратегических разработок приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение» (срок — до 30 июня 2017 года).
К числу основных целевых показателей отнесены увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми; снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.
Среди показателей также — снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500,0 случаев на 100 тыс. населения и снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения.
Медведевым названы и такие целевые показатели, как сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приёма врачом пациента; увеличение численности врачей, в том числе
В России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни: за 12 лет она выросла на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин во вторник сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77,1 лет. «Несмотря на определенные сложности, здравоохранение демонстрирует определенные успехи. В частности, в прошедшем году продолжительность жизни увеличилась до 77,1 лет. Это качественный, хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам», — сказал Собянин на заседании президиума городского правительства.