Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Нейробиологи раскрыли природу боли
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Скучно, девочки": Путин дает ответ на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
21:53 (мск), источник: Интерфакс

От Минздрава потребовали к 2025 году добиться увеличения продолжительности жизни до 76 лет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Правительство ставит цель достичь к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни россиян не менее чем до 76 лет.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие указания, размещенные на сайте правительства, дал Минздраву премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во исполнение решений Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта.

Читайте также
Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет» названо первым среди основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав и Минфин России при формировании совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центром стратегических разработок приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение» (срок — до 30 июня 2017 года).

К числу основных целевых показателей отнесены увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми; снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.

Среди показателей также — снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500,0 случаев на 100 тыс. населения и снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Медведевым названы и такие целевые показатели, как сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приёма врачом пациента; увеличение численности врачей, в том числе врачей-специалистов, работающих в первичном звене здравоохранения; увеличение численности врачей, прошедших повышение квалификации.

Читайте также
Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь
21 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в России к 2025 году средняя продолжительность жизни должна превысить 75 лет

В России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни: за 12 лет она выросла на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году.

Между тем мэр столицы Сергей Собянин во вторник сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77,1 лет. «Несмотря на определенные сложности, здравоохранение демонстрирует определенные успехи. В частности, в прошедшем году продолжительность жизни увеличилась до 77,1 лет. Это качественный, хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам», — сказал Собянин на заседании президиума городского правительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
МИД не увидел ультиматума в словах Тиллерсона о России и Сирии
Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба
Группу хакеров обвинили в хищении у банков более 1 млрд рублей
В Киеве показали главную сцену Евровидения
Спорт
Российским легкоатлетам дали волю, но не вернули флаг Действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина получили шанс защитить свои титулы в августе этого года в Лондоне
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь