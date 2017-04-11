От Минздрава потребовали к 2025 году добиться увеличения продолжительности жизни до 76 лет

Соответствующие указания , размещенные на сайте правительства, дал Минздраву премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во исполнение решений Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта.

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет» названо первым среди основных целевых показателей, которыми должны руководствоваться Минздрав и Минфин России при формировании совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центром стратегических разработок приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Здравоохранение» (срок — до 30 июня 2017 года).

К числу основных целевых показателей отнесены увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми; снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.

Среди показателей также — снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500,0 случаев на 100 тыс. населения и снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения.