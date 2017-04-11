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22:25 (мск), источник: Ведомости

Порошенко разрешил заочно осудить Януковича

Он подписал закон, позволяющий начать рассмотрение 190 уголовных дел в заочном порядке.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет заочно осудить бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Информация об этом была размещена во вторник, 11 апреля, на официальном сайте Верховной рады Украины.

«Возвращено с подписью президента», — говорится в подписи под законом.

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По данным агентства УНИАН, закон называется «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№ 5610)». Документ был дважды отправлен на доработку, прежде чем 9 марта он был одобрен депутатами Верховной рады в первом чтении, а 16 марта — во втором.

До этого сам Порошенко призывал парламентариев поддержать принятие законопроекта, указывая на важность того, «чтобы именно решением суда Янукович был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку», отмечает ТАСС.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее отмечал, что вступление в силу новой редакции этого законопроекта позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении Януковича и 23 российских генералов. Предыдущая редакция закона о заочном осуждении, по его словам, предоставляла защите возможность останавливать и затягивать дела.

Защита Януковича, в свою очередь, полагает, что этот документ говорит об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее во вторник стало известно, что Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело по обвинению Виктора Януковича в государственной измене 4 мая. Ему вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства), напоминает «Интерфакс». При этом защита экс-президента Украины настаивает, что подозрение в государственной измене до сих пор не вручено ему надлежащим образом, в связи с этим передача дела в суд является незаконной.

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