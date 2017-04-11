Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
Россия покинула Группу восьми в марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом.
Россия покинула Группу восьми в марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разговоры о возвращении России в Группу восьми несерьезными. Об этом он сказала в эфире радиостанции «Вести FM».
«Что касается темы обратного возвращения в “восьмерку”, которую мы слышим с той стороны,
Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате «семерки» организация существовала в 1976—1997 годы.
После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8). В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату «семерки».