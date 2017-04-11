Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала разговоры о возвращении России в Группу восьми несерьезными. Об этом он сказала в эфире радиостанции «Вести FM».

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«Что касается темы обратного возвращения в “восьмерку”, которую мы слышим с той стороны, во-первых, это действительно раздается только с той стороны, а во-вторых, какие-то дешевые спекуляции, — сказала она. — Примут решение какое-то — оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Не примут — зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий».

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате «семерки» организация существовала в 1976—1997 годы.

После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8). В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату «семерки».