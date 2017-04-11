Белый дом призвал Россию под угрозой изоляции заключить с США сделку по Сирии

«Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована», — сказал он.

По мнению Спайсера, Россия самоизолируется от мирового сообщества, потому что ставит себя в один ряд с Сирией и КНДР, которые являются «государствами-изгоями»

По мнению Спайсера, Россия самоизолируется от мирового сообщества, потому что ставит себя в один ряд с Сирией и КНДР, которые являются «государствами-изгоями»

В то же время, по его словам, США открыты для стратегического сотрудничества с Россией и для достижения общих целей, например, победы над «Исламским государством» (запрещено в РФ), но будут стоять за свои принципы и ценности.

Вопрос о санкциях в отношении России из-за Сирии администрация США не стала комментировать. «Как вы знаете, мы не говорим о конкретных действиях до тех пор, пока они не готовы», — сказал Спайсер.

Ранее во вторник, 11 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой “Хезболла” и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. 12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому Шайрат в ответ на якобы произведенную сирийскими ВВС химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

«Исламское государство» включено в России в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.