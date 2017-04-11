ООН разъяснила порядок расследования предполагаемой химической атаки в Сирии

Источник: AP 2017

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать информацию о химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, и делать однозначные выводы по инциденту пока рано. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что если факт боевого применения отравляющих веществ будет подтвержден, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) начнет работу по установлению ответственных за инцидент.

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«Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) в настоящий момент собирает и анализирует информацию», — отметил Дюжаррик. По его словам, «как только эксперты смогут подтвердить, что было применено химическое оружие, к работе приступит Совместный механизм». «Но для этого пока еще рано», — отметил представитель генсека. Он сослался на резолюции Совета Безопасности 2235 и 2319, в соответствии с которым СМР уполномочен проводить расследование только тех инцидентов, «в которых Миссия по установлению фактов подтвердила применение химикатов в качестве оружия». Комментируя обсуждение в Совбезе проекта резолюции по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, Дюжаррик дал понять, что в распоряжении ООН и ОЗХО уже имеются все необходимые инструменты для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Он напомнил о том, что МУФ уполномочена определять, применялись ли отравляющие вещества, в то время как СМР занимается поиском ответственных за подобные атаки. 4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей.

Фоторепортаж Химическая атака в сирийской провинции Идлиб