Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
11 апреля, источник: ТАСС

ООН разъяснила порядок расследования предполагаемой химической атаки в Сирии

Если факт применения отравляющих веществ будет подтвержден, Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак начнет работу по установлению ответственных за инцидент.

Источник: AP 2017

ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать информацию о химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля, и делать однозначные выводы по инциденту пока рано. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что если факт боевого применения отравляющих веществ будет подтвержден, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) начнет работу по установлению ответственных за инцидент.

Читайте также
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии

«Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) в настоящий момент собирает и анализирует информацию», — отметил Дюжаррик. По его словам, «как только эксперты смогут подтвердить, что было применено химическое оружие, к работе приступит Совместный механизм». «Но для этого пока еще рано», — отметил представитель генсека. Он сослался на резолюции Совета Безопасности 2235 и 2319, в соответствии с которым СМР уполномочен проводить расследование только тех инцидентов, «в которых Миссия по установлению фактов подтвердила применение химикатов в качестве оружия».

Комментируя обсуждение в Совбезе проекта резолюции по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне, Дюжаррик дал понять, что в распоряжении ООН и ОЗХО уже имеются все необходимые инструменты для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Он напомнил о том, что МУФ уполномочена определять, применялись ли отравляющие вещества, в то время как СМР занимается поиском ответственных за подобные атаки.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли десятки мирных жителей.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ». Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
Белый дом пригрозил РФ изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
СМИ: Ле Пен намерена остановить Шенгенское соглашение во Франции
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Полиция Дортмунда: взрывы были нацелены против ФК «Боруссия»
Порошенко разрешил заочно осудить Януковича
В Киеве показали главную сцену Евровидения
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь