ООН разъяснила порядок расследования предполагаемой химической атаки в Сирии
Если факт применения отравляющих веществ будет подтвержден, Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак начнет работу по установлению ответственных за инцидент.
Если факт применения отравляющих веществ будет подтвержден, Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак начнет работу по установлению ответственных за инцидент.
ООН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать информацию о химической атаке, предположительно совершенной в сирийском городе
Он пояснил, что если факт боевого применения отравляющих веществ будет подтвержден, то Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) начнет работу по установлению ответственных за инцидент.
«Миссия по установлению фактов ОЗХО (МУФ) в настоящий момент собирает и анализирует информацию», — отметил Дюжаррик. По его словам, «как только эксперты смогут подтвердить, что было применено химическое оружие, к работе приступит Совместный механизм». «Но для этого пока еще рано», — отметил представитель генсека. Он сослался на резолюции Совета Безопасности 2235 и 2319, в соответствии с которым СМР уполномочен проводить расследование только тех инцидентов, «в которых Миссия по установлению фактов подтвердила применение химикатов в качестве оружия».
Комментируя обсуждение в Совбезе проекта резолюции по расследованию инцидента в
4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе
Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ». Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему.
Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.