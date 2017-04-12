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00:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украинским судам запретили использовать названия «ДНР» и «ЛНР»

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) запретил судам низших уровней использовать в своих судебных решениях названия «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» применительно к неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей.

Источник: "РИА Новости" Украина

Соответствующее положение содержится в информационном письме ВССУ.

Как отмечается, иногда в резолютивной части судебных решений содержатся указания на то, что место наступления фактов, имеющих юридическое значение (рождение или смерть), происходило в населенных пунктах т.н. «Донецкой народной республики».

«В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т.н. “Донецкой народной республики”, ни т.н. “Луганской народной республики” не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями», — сказано в письме, обнародованном на сайте ВССУ во вторник.

ВССУ поручил судам использовать корректные формулировки для населенных пунктов, находящихся на указанных территориях, то есть без указания вышеуказанных словосочетаний.

«Вследствие этого, судами при удовлетворении заявлений об установлении фактов, которые имеют юридическое значение и которые имели место в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которые признаны временно оккупированными территориями, в резолютивной части соответствующих решений, указывается корректное название населенных пунктов, в которых имел место установленный факт (село, поселок, город; район; область) с учетом требований Конституции Украины в этой части», — говорится в сообщении.

Также Высший спецсуд рекомендует не использовать в решениях формулировки «Донецкая народная республика (территория, не подконтрольная государственной власти Украины)», «Донецкая народная республика, которая является временно оккупированной территорией» и «самопровозглашенная Донецкая народная республика», и т. д.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.

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