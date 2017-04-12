Неработающих отстранят от медицины

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Это следует из доклада Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым ознакомились «Известия».

Теперь этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь

По мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на «скорую».

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В Минздраве подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМСа. — Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы, — сообщили «Известиям» представители Минздрава. В Счетной палате и Совете Федерации оперативно предоставить комментарии не смогли. В Госдуме «Известиям» заявили, что не поддерживают эту инициативу. Первый зампредседателя комитета по охране здоровья, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов сказал «Известиям», что будет голосовать против законопроекта из-за того, что он противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

В докладе Минздрава сообщается, что проект федерального закона «уже разработан»

«Вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», — говорится в документе министерства.

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Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В Минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят. — Предложенные законопроектом новеллы будут способствовать снижению нагрузки на бюджеты субъектов Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, — отметили в Минздраве. Эксперты в сфере здравоохранения считают, что поправки приведут лишь к дополнительной финансовой нагрузке на государство. Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский сказал, что расходы увеличатся за счет экстренной помощи.

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— Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его сразу пролечить и он бы еще и работал при этом, — пояснил эксперт. Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал «Известиям», что вызов «скорой» стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в зависимости от региона. Гендиректор страховой компании «РЕСО-Мед» Юрий Демин отметил, что один амбулаторный визит к терапевту по полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей. Дмитрий Беляков опасается, что изменения приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Сейчас в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них, по различным экспертным оценкам, не платят взносы в социальные фонды порядка 8−12 млн граждан, сказали в Минздраве

Представители ведомства отметили, что при введении нового порядка персонификации граждан в системе ОМС ни одна из категорий (кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц, которые и сейчас не должны его иметь) не лишится права на полис ОМС. Это подтвердил и основатель и экс-глава фонда ОМС Владимир Гришин. Он пояснил, что в год за одного человека в Фонд ОМС государство вносит 30 тыс. рублей.

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