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01:34 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить за сравнение Асада с Гитлером

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала во вторник уволить Шона Спайсера, пресс-секретаря президента США, за неудачное сравнение Асада с Гитлером.

Источник: AP 2017

«Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — говорится в заявлении Пелоси. «Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его», — добавила Пелоси.

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия
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Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Комментарии
2
Хамло
И логика этого шона настораживает. Значит в городах газом травить низя, а в камерах мона. Зря "товарищч" прибёг к бородатому сравнению - это уже не актуально. В позавчерашнем дне живут.
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Хамло
А сравнение Путина с Хитлером значит было удачным?
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