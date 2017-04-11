Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить за сравнение Асада с Гитлером
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала во вторник уволить Шона Спайсера,
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала во вторник уволить Шона Спайсера,
«Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — говорится в заявлении Пелоси. «Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его», — добавила Пелоси.
Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это
Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.
«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе
По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.