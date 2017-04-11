Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить за сравнение Асада с Гитлером

«Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — говорится в заявлении Пелоси. «Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его», — добавила Пелоси.

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер.