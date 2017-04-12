Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

«Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия», — сказал он, в очередной раз обвинив в химатаке в Идлибе сирийские власти и лично президента Башара Асада.

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, заявив, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер.

Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси уже потребовала отставки Спайсера в связи с его высказываниями.