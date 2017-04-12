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02:47 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер извинился за неудачное сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AP 2017

По данным агентства, Спайсер назвал свое заявление «бестактным».

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

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«Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия», — сказал он, в очередной раз обвинив в химатаке в Идлибе сирийские власти и лично президента Башара Асада.

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом не использовал химоружие в городах.

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, заявив, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же образом», как это якобы делает Асад.

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер.

Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси уже потребовала отставки Спайсера в связи с его высказываниями.

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