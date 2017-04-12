Усманов отверг обвинения Навального в коррупции и назвал их ложью

«Сейчас Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, — это ложь. Он утверждает, что якобы я участвовал в приватизационных сделках и на этом сколотил свое состояние. В действительности все активы куплены на вторичном рынке. При этом я только как физическое лицо заплатил в России более 400 миллионов долларов налогов», — сказал он в интервью газете «Ведомости» в ответ на обвинения в коррупции.

Ранее Усманов заявил, что договор из фильма Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому участку.

Как рассказал Усманов, глава ФБК обвинял его том, что шахтеры на предприятиях бизнесмена работают за копейки.

При этом, как отметил миллиардер, добыча руды ведется открытым способом и на его предприятиях нет шахтеров

При этом, как отметил миллиардер, добыча руды ведется открытым способом и на его предприятиях нет шахтеров

«Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом — у нас нет шахтеров. Наши предприятия обеспечивают доход примерно 300 тысяч человек, если считать сотрудников с их семьями. Все получают достойную зарплату, существенно превышающую среднюю по своему региону», — добавил Усманов.