37-летнюю уроженку Казахстана выбрали мэром города в Германии

Вероника — этническая немка. Она родилась и выросла в Астане (тогда Целиноград). Ей 37 лет. Казахстан покинула вместе со своей семьей в юношеском возрасте.

На выборах за Веронику проголосовало 60,3 процента избирателей. Исполнять обязанности новый градоначальник начнет с 1 июня.