37-летнюю уроженку Казахстана выбрали мэром города в Германии
Уроженка Казахстана Вероника Лаукарт выиграла выборы и была избрана бургомистром (мэром) немецкого городка
Уроженка Казахстана Вероника Лаукарт выиграла выборы и была избрана бургомистром (мэром) немецкого городка
Вероника — этническая немка. Она родилась и выросла в Астане (тогда Целиноград). Ей 37 лет. Казахстан покинула вместе со своей семьей в юношеском возрасте.
На выборах за Веронику проголосовало 60,3 процента избирателей. Исполнять обязанности новый градоначальник начнет с 1 июня.
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