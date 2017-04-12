Трамп назвал направляющуюся к Корейскому полуострову авианосную группу США армадой

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Направленная Вашингтоном к Корейскому полуострову авианосная группа США является настоящей армадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.

«Мы посылаем армаду, очень мощную», — приводит телеканал слова американского лидера. По словам Трампа, у США также есть «очень мощные подводные лодки».

Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, президент США предположил, что тот «поступает неправильно», не пояснив при этом, о чем может идти речь.