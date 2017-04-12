Трамп назвал направляющуюся к Корейскому полуострову авианосную группу США армадой
Президент США также напомнил, что его страна имеет мощные подводные лодки.
Президент США также напомнил, что его страна имеет мощные подводные лодки.
«Мы посылаем армаду, очень мощную», — приводит телеканал слова американского лидера. По словам Трампа, у США также есть «очень мощные подводные лодки».
Говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, президент США предположил, что тот «поступает неправильно», не пояснив при этом, о чем может идти речь.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) подтвердило, что тяжелый атомный авианосец ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения направляется в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой