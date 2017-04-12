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04:11 (мск), источник: РИА Новости

Путин упрекнул союзников США за поддержку ракетного удара по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе.

Источник: AP 2017

Президент РФ подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — заявил Путин в интервью телеканалу «Мир 24», комментируя ракетный удар США по Сирии.

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Российский лидер подчеркнул, что без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, но несмотря на это явное нарушение международного права, «все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать». По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали совершенно надуманный предлог для ввода войск в Афганистан.

«Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — ред.) так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — заключил Путин.

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Комментарии
2
<Мюнхаузен>
Марионетками были, ими и остались... убогие....Кто историю забывает, она с ним повторяется...
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
про китайских болванчиков -это не осторожно ...совсем напрасно ..не по-пацански это тем паче что Трамп только что встречался с Ху Цзиньтао и последний заявил о большем военном сотрудничестве двух стран при этом улыбаясь и кивая на ответную речь Трампа ...совсем не осторожно
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