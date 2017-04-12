Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
10 «глупых» вопросов о раке
Польские эксперты назвали причину разрушения самолета Качиньского
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Калибр» против «Томагавка»: СМИ сравнили ракеты РФ и США
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
03:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Вертолеты ТОФ отработали посадку на палубу корабля в Приморье

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отработали посадки и взлеты на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу флота.

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено около 30 посадок на корабль в дрейфе и на ходу в светлое и тёмное время суток.

 — В рамках мероприятий боевой подготовки, помимо посадок на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с экипажем корабля при выполнении противолодочных задач. Также были проведены облеты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией, — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабля с воздуха.

Улугбек Тимуридов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вертолеты ТОФ отработали посадку на палубу корабля в Приморье
Белый дом пригрозил РФ изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
СМИ: Ле Пен намерена остановить Шенгенское соглашение во Франции
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
СМИ узнали о планах лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь