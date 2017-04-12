Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
05:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не планирует «входить» в Сирию, несмотря на то, что на прошлой неделе отдал приказ нанести авиаудар по сирийской военной базе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Мы не собираемся в Сирию», — заявил Трамп. «Но когда я вижу людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие, и вижу этих прекрасных детей, мертвых, на отцовских руках, или вы видите, как дети задыхаются до смерти…», — сказал он, подчеркнув, что именно эта картина заставила его «немедленно позвонить» главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

Читайте также
Белый дом призвал Россию под угрозой изоляции заключить с США сделку по Сирии

По мнению Трампа, бывший президент Барак Обама должен был во время своего пребывания в Белом доме принять меры. «То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал», — сказал Трамп. «Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было», — добавил он.

4 апреля в результате предполагаемого применения химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, пострадавших около сотни. Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. Москва, в свою очередь, призвала не делать скоропалительных выводов о виновниках применения запрещенного оружия.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море по приказу Трампа были выпущены 59 ракет «Томагавк» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению американских властей, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь