Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»

«Мы не собираемся в Сирию», — заявил Трамп. «Но когда я вижу людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие, и вижу этих прекрасных детей, мертвых, на отцовских руках, или вы видите, как дети задыхаются до смерти…», — сказал он, подчеркнув, что именно эта картина заставила его «немедленно позвонить» главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

По мнению Трампа, бывший президент Барак Обама должен был во время своего пребывания в Белом доме принять меры. «То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал», — сказал Трамп. «Я думаю, что сейчас Сирии будет намного лучше, чем было», — добавил он.

4 апреля в результате предполагаемого применения химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, пострадавших около сотни. Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. Москва, в свою очередь, призвала не делать скоропалительных выводов о виновниках применения запрещенного оружия.

В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море по приказу Трампа были выпущены 59 ракет «Томагавк» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению американских властей, именно оттуда Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб.