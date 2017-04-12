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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт и Владимир Путин поздравили хабаровского ветерана со столетием

Губернатор края Вячеслав Шпорт поздравил со столетним юбилеем почетного гражданина Хабаровска, летчика Льва Липовича. Глава региона навестил ветерана рано утром и пожелал ему крепкого здоровья.

Источник: AP 2017

«Примите самые искренние поздравления со 100-летием. За вашими плечами целый век — эпоха великих потрясений в истории России и всего мира, время героических свершений нашего народа. Всю свою жизнь вы посвятили авиации. Когда наступал решающий час, всегда мужественно вставали на защиту Родины. Пройдя через горнило нескольких войн, показали пример беззаветной отваги, искреннего патриотизма. Восхищаюсь вашей несгибаемой волей. Выражаю искреннюю признательность за бесценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы Отчизны», — обратился к ветерану Вячеслав Шпорт.

Также с юбилеем Льва Липовича поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал ветерану бодрости духа, здоровья и всего самого наилучшего.

Лев Липович прошел четыре войны, позже более 28 лет работал в гражданской авиации. Сейчас он активно занимается ветеранской деятельностью, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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