Вячеслав Шпорт и Владимир Путин поздравили хабаровского ветерана со столетием

«Примите самые искренние поздравления со 100-летием. За вашими плечами целый век — эпоха великих потрясений в истории России и всего мира, время героических свершений нашего народа. Всю свою жизнь вы посвятили авиации. Когда наступал решающий час, всегда мужественно вставали на защиту Родины. Пройдя через горнило нескольких войн, показали пример беззаветной отваги, искреннего патриотизма. Восхищаюсь вашей несгибаемой волей. Выражаю искреннюю признательность за бесценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы Отчизны», — обратился к ветерану Вячеслав Шпорт.

Также с юбилеем Льва Липовича поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал ветерану бодрости духа, здоровья и всего самого наилучшего.