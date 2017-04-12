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05:23 (мск), источник: РИА Новости

ОНФ просит разобраться с выдачей «дальневосточного гектара» чиновнику

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Активисты отделения ОНФ (Об­ще­рос­сийс­кий народный фронт) в Хабаровском крае просят разобраться с законностью выдачи «дальневосточного гектара» в центре поселка Ванино чиновнику местной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ направили в адрес министра Хабаровского края — уполномоченного по вопросам “дальневосточного гектара”, прокурора Хабаровского края и главы Ванинского района письма, с просьбой разобраться и дать правовую оценку действиям чиновника администрации Ванино, получившего “дальневосточный гектар” в центре поселка», — говорится в сообщении отделения ОНФ.

Отмечается, что один из активистов движения случайно узнал о том, что земля между домами 7 и 9 по улице Чехова переквалифицирована в гектар и уже передана новому владельцу.

«Новый владелец спорного гектара Игорь Каплун уверен, что его действия абсолютно законны. Для обозначения границ желаемого участка он использовал инструменты, предложенные федеральной информационной системой «НаДальнийВосток», — сообщает ОНФ.

Владелец уже оформил документы и, по его словам, в течение 5 лет на участке появится детский парк аттракционов.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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