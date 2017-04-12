Названы даты общественных слушаний по монгольским ГЭС в Иркутской области

Общественные слушания по проекту строительства монгольских ГЭС на реке Селенга, угрожающих экологии Байкала, пройдут в трех населенных пунктах Иркутской области, сообщает правительство региона со ссылкой на Минприроды.

В Иркутском научном центре СО РАН 18 мая. На обсуждение будут вынесены техзадания на разработку экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социальных последствий (СП) проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». В дискуссии в Иркутске примут участие специалисты Лимнологического института СО РАН и Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, они подготовят экспертные заключения по аспектам технического задания. Подробная программа мероприятия будет опубликована позднее, сообщили в ИНЦ СО РАН.

По данным минприроды региона, 16 мая слушания состоятся в Слюдянке, а на следующий день — в Еланцах.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала.

В начале октября 2016 года появилась информация о том, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, Всемирный банк объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС «Шурэн» и водохранилища «Орхон» на реках в Монголии. В связи с этим в банк обратился министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. В письме он просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Байкал — самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина — 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадают 336 рек, вытекает одна — Ангара.