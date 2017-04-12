В мэрии не смогли рассказать, куда ушли доходы от платных парковок

Департамент городского хозяйства администрации Красноярска заявил, что не может отследить, на какие цели ушли доходы от платных парковок. Ответ чиновников опубликовал депутат Законодательного собрания Илья Зайцев.

Согласно опубликованному документу, с 2015 года в бюджет Красноярска за счет платных стоянок поступило 563 тысячи рублей. Инвестором проекта является ООО «Инфоком», которое перечисляет средства в казну. Зайцев напомнил, что все деньги должны направляться в муниципальный дорожный фонд, поскольку так решил Горсовет.

«Сегодня из ответа и.о. руководителя департамента выяснилось, что в бюджет города Красноярска за 2015, 2016 и часть 2017 года поступило 563 тысячи рублей. Но никто их в дорожный фонд Красноярска не направлял и направлять не собирался. И ответить: “А на какие цели поступившие 563 тысячи рублей пошли” — в мэрии не могут», — написал Зайцев в Facebook.

Платные парковки появились в Красноярске в конце 2015 года. Цена стоянки для одного автомобиля — 30 рублей в час.

Ранее красноярские депутаты и активисты уже выражали недовольство проектом платных стоянок. В начале декабря прошлого года парламентарий Аркадий Волков опубликовал фото заваленной снегом парковки около библиотеки, иронично заметив, что проект «провалился в сугроб». В апреле 2016 года активисты Федерации автомобилистов России заявили, что проект является убыточным, что еще раз доказывает его «провал».