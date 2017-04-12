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06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии не смогли рассказать, куда ушли доходы от платных парковок

За три года в бюджет Красноярска поступило более 0,5 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Департамент городского хозяйства администрации Красноярска заявил, что не может отследить, на какие цели ушли доходы от платных парковок. Ответ чиновников опубликовал депутат Законодательного собрания Илья Зайцев.

Согласно опубликованному документу, с 2015 года в бюджет Красноярска за счет платных стоянок поступило 563 тысячи рублей. Инвестором проекта является ООО «Инфоком», которое перечисляет средства в казну. Зайцев напомнил, что все деньги должны направляться в муниципальный дорожный фонд, поскольку так решил Горсовет.

«Сегодня из ответа и.о. руководителя департамента выяснилось, что в бюджет города Красноярска за 2015, 2016 и часть 2017 года поступило 563 тысячи рублей. Но никто их в дорожный фонд Красноярска не направлял и направлять не собирался. И ответить: “А на какие цели поступившие 563 тысячи рублей пошли” — в мэрии не могут», — написал Зайцев в Facebook.

Платные парковки появились в Красноярске в конце 2015 года. Цена стоянки для одного автомобиля — 30 рублей в час.

Ранее красноярские депутаты и активисты уже выражали недовольство проектом платных стоянок. В начале декабря прошлого года парламентарий Аркадий Волков опубликовал фото заваленной снегом парковки около библиотеки, иронично заметив, что проект «провалился в сугроб». В апреле 2016 года активисты Федерации автомобилистов России заявили, что проект является убыточным, что еще раз доказывает его «провал».

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