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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии появится собственный туристский бренд

Разработкой проекта занимаются в Госкомитете по туризму.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии Госкомитет по предпринимательству и туризму начал разработку туристского бренда региона. Документ рассчитан на три года, а маркетинг проекта обойдется в 20 миллионов рублей. Бренд создается, чтобы привлечь в регион туристов и инвесторов.

— Мы входим в режим безвизового приема граждан Китая. Такого же ждем с Ираном и Востоком в целом, — рассказал ГТРК Вячеслав Гилязетдинов, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. — Мы разрабатываем так называемый «зеленый» маршрут и ждем, что количество туристов будет увеличиваться постоянно.

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