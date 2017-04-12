В Башкирии появится собственный туристский бренд

В Башкирии Госкомитет по предпринимательству и туризму начал разработку туристского бренда региона. Документ рассчитан на три года, а маркетинг проекта обойдется в 20 миллионов рублей. Бренд создается, чтобы привлечь в регион туристов и инвесторов.

— Мы входим в режим безвизового приема граждан Китая. Такого же ждем с Ираном и Востоком в целом, — рассказал ГТРК Вячеслав Гилязетдинов, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. — Мы разрабатываем так называемый «зеленый» маршрут и ждем, что количество туристов будет увеличиваться постоянно.