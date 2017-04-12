Кабмин займется пенсиями, тарифами на содержание домов и ценами на авто

Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, министр соцполитики Андрей Рева представит проект закона о внесении изменения в статью 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Также министры рассмотрят изменения в некоторые законы относительно воинских званий военнослужащих.

Исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко представит проект постановления Кабмина про внесении изменений в Положение о Государственном космическое агентство Украины, а первый вице-премьер Степан Кубив — проект постановления о внесении изменений в Методику определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

Также члены правительства займутся порядком формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и выплатами надбавок тренерам штатной команды Национальных сборных команд Украины по олимпийским видам спорта; министр финансов Александр Данилюк доложит о распределении в 2017 году остатка средств специального фонда государственного бюджета для развития отрасли энергетики.

Кроме того, министр культуры Евгений Нищук представит проект распоряжения об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932−1933 годов в Украине.

В заседании правительства также примут участие главы Житомирской и Львовской ОГА Игорь Гундич и Олег Синютка соответственно, которые вынесут на рассмотрение земельные вопросы.