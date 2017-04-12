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06:58 (мск), источник: Интерфакс

Власти РФ смогут отменять решение по предоставлению гражданства для вступивших в ИГИЛ

При этом закон запрещает лишать гражданства россиян, напомнил Владимир Путин.

Источник: Reuters

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не последует примеру Казахстана и не будет лишать гражданства россиян, примкнувших к террористическим организациям, так как лишение гражданства запрещено Конституцией, однако у властей может появиться возможность отменять решения, послужившие основанием для предоставления российского гражданства.

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«В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — сказал Путин в интервью международной телерадиокомпании «Мир», опубликованном в среду.

Накануне стало известно, что закон позволяющий лишать гражданства членов террористических организаций, разрабатывается в Казахстане. «Это вынужденная мера. (…) В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ (террористическая организация “Исламское государство”, запрещена в РФ и Казахстане), но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — заявил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

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