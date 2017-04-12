Глава Каслей со второй попытки ушел в отставку

Совет депутатов Каслей (Челябинская область) со второй попытки принял отставку главы городского поселения Юрия Скулыбердина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За уход чиновника с поста проголосовали 12 депутатов, двое выступили против.

Исполнять обязанности главы Каслей будет вице-мэр Дмитрий Дерябин.

Напомним, на внеочередном заседании 6 апреля шесть депутатов выступили за отставку Скулыбердина, четыре — против и столько же воздержались. Скулыбердину было предложено отработать еще две недели, пояснил тогда председатель горсовета Михаил Ахлюстин.

Скулыбердин написал заявление о добровольном сложении полномочий после визита в город губернатора Бориса Дубровского. Местные жители не исключают, что причиной могла стать ситуация с затянувшимся уже почти на пять лет ремонтом насосно-фильтровальной станции.

Ранее без руководителя остался и Каслинский район — депутаты приняли отставку Александра Грачева, который написал заявление после возбуждения в отношении него уголовного дела.