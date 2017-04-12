Губернатор Хабаровского края встретится с новым главой Ванинского района
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывает с рабочей поездкой в Ванинском районе.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывает с рабочей поездкой в Ванинском районе.
Он встретится с представителями местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и полиции. Также глава региона оценит ход реализации плана мероприятий по обеспечению экологически безопасного функционирования торгового порта.
Кроме того, губернатор края примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Ванинского района Александра Наумова. После они обсудят планы по