Губернатор Хабаровского края встретится с новым главой Ванинского района

Он встретится с представителями местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и полиции. Также глава региона оценит ход реализации плана мероприятий по обеспечению экологически безопасного функционирования торгового порта.

Кроме того, губернатор края примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Ванинского района Александра Наумова. После они обсудят планы по социально-экономическому развитию муниципалитета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.