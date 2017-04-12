Обыски прошли в доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой
По ее словам, обыски связаны с делом компании «Траст-Ойл».
По ее словам, обыски связаны с делом компании «Траст-Ойл».
Обыски прошли дома у
— Обыски проходили в рамках уголовного дела по 171-й статье УК РФ. Формулировка была «в связи с недостаточностью улик для возбуждения уголовного дела». Такие же обыски у нас были в ноябре. Дело в том, что мой супруг работал в компании «Траст-Ойл», у которой должна быть лицензия на хранения ГСМ. Вся история началась еще в августе 2016 года Сейчас мой муж в этой компании уже не работает. Обыски проводил следователь, в сопровождении двух сотрудников ОБЭП. Обыск вели три часа — изъяли документы, технику (видеокамеру, компьютер, флэшки), кредитные карты, — рассказала Ольга Жакова.
Напомним, обыски проходили в офисе газеты Ольги Жаковой в Ангарске 23 ноября 2016 года. По словам политика, во время осмотра помещения были изъяты документы. Тогда в