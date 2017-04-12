Обыски прошли в доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой

Обыски прошли дома у экс-депутата Думы Иркутска, координатора движения «Открытая Россия» Ольги Жаковой. Она сообщила корр. ИА IrkutskMedia, что обыски были связаны с делами компании «Траст-Ойл», в которой ранее работал ее муж. Обыск длился три часа.

— Обыски проходили в рамках уголовного дела по 171-й статье УК РФ. Формулировка была «в связи с недостаточностью улик для возбуждения уголовного дела». Такие же обыски у нас были в ноябре. Дело в том, что мой супруг работал в компании «Траст-Ойл», у которой должна быть лицензия на хранения ГСМ. Вся история началась еще в августе 2016 года Сейчас мой муж в этой компании уже не работает. Обыски проводил следователь, в сопровождении двух сотрудников ОБЭП. Обыск вели три часа — изъяли документы, технику (видеокамеру, компьютер, флэшки), кредитные карты, — рассказала Ольга Жакова.