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07:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Обыски прошли в доме координатора «Открытой России» в Иркутской области Ольги Жаковой

По ее словам, обыски связаны с делом компании «Траст-Ойл».

Источник: IrkutskMedia.ru

Обыски прошли дома у экс-депутата Думы Иркутска, координатора движения «Открытая Россия» Ольги Жаковой. Она сообщила корр. ИА IrkutskMedia, что обыски были связаны с делами компании «Траст-Ойл», в которой ранее работал ее муж. Обыск длился три часа.

— Обыски проходили в рамках уголовного дела по 171-й статье УК РФ. Формулировка была «в связи с недостаточностью улик для возбуждения уголовного дела». Такие же обыски у нас были в ноябре. Дело в том, что мой супруг работал в компании «Траст-Ойл», у которой должна быть лицензия на хранения ГСМ. Вся история началась еще в августе 2016 года Сейчас мой муж в этой компании уже не работает. Обыски проводил следователь, в сопровождении двух сотрудников ОБЭП. Обыск вели три часа — изъяли документы, технику (видеокамеру, компьютер, флэшки), кредитные карты, — рассказала Ольга Жакова.

Напомним, обыски проходили в офисе газеты Ольги Жаковой в Ангарске 23 ноября 2016 года. По словам политика, во время осмотра помещения были изъяты документы. Тогда в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области рассказали о том, что велась проверка организации, не имеющей отношение к данному средству массовой информации. Газета сотрудников полиции не интересовала. Все проводилось в соответствии с действующим законодательством.

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