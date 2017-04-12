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07:33 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский потребовал ликвидировать очередь многодетных семей на земельные участки

Планируется создать межведомственную рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки решения вопроса.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу по ликвидации очереди многодетных семей для получения земельных участков — планируется создать межведомственную рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки решения вопроса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«С одной стороны, наличие очереди свидетельствует о хорошем уровне рождаемости в регионе. А если серьезно, то поддержка многодетных семей — это наш приоритет. Мы должны сделать для них все, что можем в текущих условиях, и сделать это быстро», — заявил Борис Дубровский.

Губернатор распорядился сформировать межведомственную рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки решения вопроса, а министерству финансов региона — учесть это при формировании областного бюджета будущих периодов.

Напомним, многодетные семьи получили право на земельные участки благодаря «майскому» указу № 600 от 7 мая 2012 года президента РФ Владимира Путина. По итогам форума «Эффективная социальная политика: новые решения», который состоялся в 2016 году, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации в течение трех лет устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками с подведенной инфраструктурой.

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