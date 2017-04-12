Назарбаев: Правительство должно подготовить график перехода на латинский алфавит

В программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Президент говорит о необходимости перехода казахского языка на латиницу.

«В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости», — пишет Президент.

«Казахский язык берёт свое начало с VI—VII в еков, когда на материке Евразия появилась древнетюркская руническая письменность, известная в истории как орхоно-енисейская письменность. Это один из древнейших алфавитов в истории человечества. В V—XV в еках тюркский язык был языком межнационального общения на большей части материка. К примеру, официальные документы и международные письма и сообщения Золотой Орды были написаны на древнетюркском языке. После внедрения ислама рунические записи постепенно начали исчезать и вместо них появилась арабская вязь. С Х до ХХ века, в течение 900 лет, на территории современного Казахстана использовали арабский алфавит. В 1929 году 7 августа центральный исполнительный комитет КазССР и президиум совета народных комиссаров КазССР приняли постановление о внедрении “Единого тюркского алфавита” на основе латиницы. Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон “О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики”», — излагается в статье история развития казахской письменности.

«Таким образом, каждый раз перевод казахского языка на тот или иной алфавит был инициирован исключительно в политических целях», — заключает Президент.

Глава государства напомнил, что в 2012 году в декабре в стратегии «Казахстан 2050» он заявлял о том, что к 2025 году республика должна перейти на латиницу.

«Это означает, что с этого времени мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники — все должны выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу», — написал Президент в статье в газете «Егемен Казахстан».

«К концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики», — написал Президент.