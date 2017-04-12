Назарбаев: Правительство должно подготовить график перехода на латинский алфавит
Президент Казахстана опубликовал в «Егемен Казахстан» программную статью «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс на будущее: духовное возрождение»).
Президент Казахстана опубликовал в «Егемен Казахстан» программную статью «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс на будущее: духовное возрождение»).
В программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Президент говорит о необходимости перехода казахского языка на латиницу.
«В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости», — пишет Президент.
«Казахский язык берёт свое начало с
«Таким образом, каждый раз перевод казахского языка на тот или иной алфавит был инициирован исключительно в политических целях», — заключает Президент.
Глава государства напомнил, что в 2012 году в декабре в стратегии «Казахстан 2050» он заявлял о том, что к 2025 году республика должна перейти на латиницу.
«Это означает, что с этого времени мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники — все должны выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу», — написал Президент в статье в газете «Егемен Казахстан».
«К концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики», — написал Президент.