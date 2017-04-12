Более 80 ключевых политиков Бразилии стали подозреваемыми по делу о коррупции
В числе подозреваемых также значатся глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья и генеральный секретарь администрации президента Уэллингтона Морейры Франку.
В числе подозреваемых также значатся глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья и генеральный секретарь администрации президента Уэллингтона Морейры Франку.
Соответствующий список был опубликован на официальном сайте высшего судебного органа.
По его данным, в числе подозреваемых — глава МИД Алоизиу Нунес, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья (имеет статус министра), генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку (имеет статус министра), министр по вопросам развития городов Бруну Араужу, министр науки и технологий Жилберту Кассаб, министр культуры Роберту Фрейри, министр национальной интеграции Элдер Барбалью, министр промышленности, развития и внешней торговли Маркус Перейра и министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Блайру Мажжи.
Другие имена
Кроме того, расследование было начато в отношении 29 сенаторов, 42 депутатов нижней палаты национального парламента и трех губернаторов. В их числе — главы верхней и нижней палат парламента Бразилии Эунисиу Оливейра и Родригу Майя.
Некоторые из подозреваемых упоминаются сразу в нескольких уголовных делах. В частности, речь идет о председателе Партии бразильской
Общее число уголовных дел, которые будет расследовать ФВС, достигло 74, однако в ряде случаев в одном и том же расследовании фигурируют по
В середине марта стало известно, что генпрокурор Бразилии Родригу Жано обратился в ФВС страны с просьбой санкционировать начало расследования в отношении 83 политиков по делу о коррупции. Имена фигурантов так называемого списка Жано, который местные журналисты также прозвали «ящиком Пандоры бразильской политики», официально до сих пор не раскрывались как составляющие тайну следствия. Кроме того, генпрокурор подготовил еще 211 запросов о начале расследования в отношении подозреваемых, которые не обладают неприкосновенностью, а значит их дела должны рассматриваться в судах нижестоящих инстанций.
История коррупционного скандала
Запросы генпрокурора о начале расследований были сформированы на основе показаний
В конце января председатель ФВС Бразилии Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Ранее многие бразильские СМИ распространили информацию о том, что данные свидетельства могут скомпрометировать ряд представителей действующего и бывшего правительства страны.
В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.
Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.
Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже почти три года остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки