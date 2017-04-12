Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:26 (мск), источник: ТАСС

Более 80 ключевых политиков Бразилии стали подозреваемыми по делу о коррупции

В числе подозреваемых также значатся глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья и генеральный секретарь администрации президента Уэллингтона Морейры Франку.

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении 83 ключевых политиков страны, в том числе девяти министров правительства, сформированного президентом южноамериканской республики Мишелом Темером.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте высшего судебного органа.

По его данным, в числе подозреваемых — глава МИД Алоизиу Нунес, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья (имеет статус министра), генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку (имеет статус министра), министр по вопросам развития городов Бруну Араужу, министр науки и технологий Жилберту Кассаб, министр культуры Роберту Фрейри, министр национальной интеграции Элдер Барбалью, министр промышленности, развития и внешней торговли Маркус Перейра и министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Блайру Мажжи.

Другие имена

Кроме того, расследование было начато в отношении 29 сенаторов, 42 депутатов нижней палаты национального парламента и трех губернаторов. В их числе — главы верхней и нижней палат парламента Бразилии Эунисиу Оливейра и Родригу Майя.

Читайте также
Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции занимать госдолжности на 15 лет

Некоторые из подозреваемых упоминаются сразу в нескольких уголовных делах. В частности, речь идет о председателе Партии бразильской социал-демократии, сенаторе Аэсиу Невисе, который в 2014 году был кандидатом на пост президента Бразилии, однако уступил во втором туре Дилме Руссефф.
Общее число уголовных дел, которые будет расследовать ФВС, достигло 74, однако в ряде случаев в одном и том же расследовании фигурируют по два-три политика.

В середине марта стало известно, что генпрокурор Бразилии Родригу Жано обратился в ФВС страны с просьбой санкционировать начало расследования в отношении 83 политиков по делу о коррупции. Имена фигурантов так называемого списка Жано, который местные журналисты также прозвали «ящиком Пандоры бразильской политики», официально до сих пор не раскрывались как составляющие тайну следствия. Кроме того, генпрокурор подготовил еще 211 запросов о начале расследования в отношении подозреваемых, которые не обладают неприкосновенностью, а значит их дела должны рассматриваться в судах нижестоящих инстанций.

История коррупционного скандала

Запросы генпрокурора о начале расследований были сформированы на основе показаний топ-менеджеров бразильского строительного концерна Odebrecht.

Читайте также
В какие страны инвестирует Россия

В конце января председатель ФВС Бразилии Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Ранее многие бразильские СМИ распространили информацию о том, что данные свидетельства могут скомпрометировать ряд представителей действующего и бывшего правительства страны.

В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже почти три года остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела — более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: доказательств применения сирийскими войсками химического оружия не существует
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь