Более 80 ключевых политиков Бразилии стали подозреваемыми по делу о коррупции

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении 83 ключевых политиков страны, в том числе девяти министров правительства, сформированного президентом южноамериканской республики Мишелом Темером. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте высшего судебного органа. По его данным, в числе подозреваемых — глава МИД Алоизиу Нунес, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья (имеет статус министра), генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку (имеет статус министра), министр по вопросам развития городов Бруну Араужу, министр науки и технологий Жилберту Кассаб, министр культуры Роберту Фрейри, министр национальной интеграции Элдер Барбалью, министр промышленности, развития и внешней торговли Маркус Перейра и министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Блайру Мажжи. Другие имена Кроме того, расследование было начато в отношении 29 сенаторов, 42 депутатов нижней палаты национального парламента и трех губернаторов. В их числе — главы верхней и нижней палат парламента Бразилии Эунисиу Оливейра и Родригу Майя.

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Некоторые из подозреваемых упоминаются сразу в нескольких уголовных делах. В частности, речь идет о председателе Партии бразильской социал-демократии, сенаторе Аэсиу Невисе, который в 2014 году был кандидатом на пост президента Бразилии, однако уступил во втором туре Дилме Руссефф.

Общее число уголовных дел, которые будет расследовать ФВС, достигло 74, однако в ряде случаев в одном и том же расследовании фигурируют по два-три политика. В середине марта стало известно, что генпрокурор Бразилии Родригу Жано обратился в ФВС страны с просьбой санкционировать начало расследования в отношении 83 политиков по делу о коррупции. Имена фигурантов так называемого списка Жано, который местные журналисты также прозвали «ящиком Пандоры бразильской политики», официально до сих пор не раскрывались как составляющие тайну следствия. Кроме того, генпрокурор подготовил еще 211 запросов о начале расследования в отношении подозреваемых, которые не обладают неприкосновенностью, а значит их дела должны рассматриваться в судах нижестоящих инстанций. История коррупционного скандала Запросы генпрокурора о начале расследований были сформированы на основе показаний топ-менеджеров бразильского строительного концерна Odebrecht.

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