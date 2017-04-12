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07:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске начинают серьезную борьбу с пылью

Депутаты Законодательного Собрания края накануне, 11 апреля, обсудили функции недавно созданного Экспертного совета по экологии.

Народные избранники предложили рассматривать на Совете «реальные программы», а также отметили необходимость борьбы с пылью.

Напомним, состав Экспертного совета по экологии был утвержден 24 марта. Обсуждая его предстоящую работу, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Толмачев предложил сделать его более мобильным и приглашать разных экспертов по тем конкретным проектам, которые будет рассматривать совет.

Его поддержал Александр Симановский:

«Любая законодательная инициатива в области экологии должна проходить общественное обсуждение, должно учитываться мнение экспертов». По словам председателя комитета, в числе первоочередных задач — изменения в краевой закон об экологической безопасности и охране окружающей среды.

Депутат Сергей Попов предложил рассматривать не только проекты законов, но и действующие программы, в том числе в сфере природопользования, а в ближайшее время вновь поставить вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Его поддержали остальные депутаты. При этом Владимир Рейнгардт отметил: «В работе совета надо не распыляться, а делать ставку на реальные программы, которые не требуют многомиллионных вложений, на проблемы, которые можно решить быстро».

Среди таких проблем, по мнению Александра Симановского, борьба с пылью:

«На прошлой неделе в Санкт-Петербурге проходил форум “Экология большого города”. Примеры, которые были на форуме, показывают: вопрос не только в выбросах, вопрос — в пыли. Программы, которые позволяют улучшить городскую среду, есть. Надо обсуждать эту тему и нам, делать свою программу, привлекать экспертов. Для этого и нужен экологический совет».

Первое заседание совета планируется провести 18 апреля. На него пригласят Ивана Ребрика, директора департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ.

Также на заседании комитета был рассмотрен проект изменений в закон края «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Красноярского края». Документ был принят на предыдущей сессии в первом чтении. Он обязывает лесопользователей ежемесячно отчитываться в электронной форме о принятой, переработанной и отгруженной древесине.

Как сообщил заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков, сейчас проходит правовую оценку другой законопроект — о введении отчетности не раз в месяц, а раз в квартал. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение документа во втором чтении до майской сессии. Александр Симановский согласился с этим, но подчеркнул, что на сессию документ будет вынесен только после того, как на заседании комитета будет заслушан отчет министра лесного хозяйства края Владимира Векшина.

Комментарии
1
Понятно
С пылью и плохим воздухом хорошо справляются тополя, но аллергики, будут возмущаться, тогда садите сосны
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