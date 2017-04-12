В Красноярске начинают серьезную борьбу с пылью
Депутаты Законодательного Собрания края накануне, 11 апреля, обсудили функции недавно созданного Экспертного совета по экологии.
Депутаты Законодательного Собрания края накануне, 11 апреля, обсудили функции недавно созданного Экспертного совета по экологии.
Народные избранники предложили рассматривать на Совете «реальные программы», а также отметили необходимость борьбы с пылью.
Напомним, состав Экспертного совета по экологии был утвержден 24 марта. Обсуждая его предстоящую работу, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Толмачев предложил сделать его более мобильным и приглашать разных экспертов по тем конкретным проектам, которые будет рассматривать совет.
Его поддержал Александр Симановский:
«Любая законодательная инициатива в области экологии должна проходить общественное обсуждение, должно учитываться мнение экспертов». По словам председателя комитета, в числе первоочередных задач — изменения в краевой закон об экологической безопасности и охране окружающей среды.
Депутат Сергей Попов предложил рассматривать не только проекты законов, но и действующие программы, в том числе в сфере природопользования, а в ближайшее время вновь поставить вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Его поддержали остальные депутаты. При этом Владимир Рейнгардт отметил: «В работе совета надо не распыляться, а делать ставку на реальные программы, которые не требуют многомиллионных вложений, на проблемы, которые можно решить быстро».
Среди таких проблем, по мнению Александра Симановского, борьба с пылью:
«На прошлой неделе в
Первое заседание совета планируется провести 18 апреля. На него пригласят Ивана Ребрика, директора департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ.
Также на заседании комитета был рассмотрен проект изменений в закон края «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Красноярского края». Документ был принят на предыдущей сессии в первом чтении. Он обязывает лесопользователей ежемесячно отчитываться в электронной форме о принятой, переработанной и отгруженной древесине.
Как сообщил заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков, сейчас проходит правовую оценку другой законопроект — о введении отчетности не раз в месяц, а раз в квартал. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение документа во втором чтении до майской сессии. Александр Симановский согласился с этим, но подчеркнул, что на сессию документ будет вынесен только после того, как на заседании комитета будет заслушан отчет министра лесного хозяйства края Владимира Векшина.