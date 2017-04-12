Минздрав предлагает запретить российские лекарства

Воевать нельзя лечить И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун обратилась к правительству с предложением запретить продажу в Украине российских лекарств. Соответствующее письмо можно найти на странице и.о.министра в Facebook. Она предлагает ввести запрет через временную приостановку действия регистрации этих лекарств. Кроме того, временно планируется приостановить саму процедуру регистрации и перерегистрации российских медикаментов. Также Минздрав предлагает поступить и в отношении лекарств, которые производятся на неконтролируемых территориях Украины. Свою инициативу в Минздраве обосновывают вопросами национальной безопасности и допуска к применению в Украине лекарств только с гарантированным качеством. Как рассказала Уляна Супрун РБК-Украина, в список могут попасть 250 препаратов. «Из них в действительности только 150 имеют какой-то фармакологический эффект. Кроме того, по всем лекарствам, кроме восьми, у нас есть аналоги», — заявила она. Председатель правления Союза потребителей медуслуг, лекарственных средств и изделий медназначения Владислав Онищенко отмечает, что в Украине продается много российских медикаментов, которые не имеют прописанного в их инструкциях эффекта или являются препаратами с недоказанной эффективностью и/или безопасностью. В их числе он назвал «Анаферон», «Лавомакс», «Виферон», «Цилоферон», «Кортексин», «Витапрост». Так, по словам Онищенко, в нашей стране зарегистрировано много лекарств из России, которые позиционируются как медикаменты для лечения гриппа и других острых респираторных заболеваний. «К примеру, это “Анаферон”, который относится к гомеопатическим препаратам, или “Лавомакс”, позиционируемый как иммуностимулятор, — говорит он. — Но если мы откроем украинский или, к примеру, британский протокол лечения гриппа, то там четко указано, что для лечения гриппа практически нет препаратов в мире. Есть только два исключения — действующие вещества озельтамивир и занамивир, которые не входят в вышеуказанные препараты». В Минздраве не предоставили РБК-Украина список конкретных наименований российских препаратов, которые могут попасть под запрет. В тоже время изданию удалось получить в аналитической компании «Бизнес-кредит» перечень российских препаратов, которые были в продаже в 2016 году.

По данным этой компании, в прошлом году в Украине было продано 11,1 млн упаковок российских лекарств (+4,2% по сравнению с 2015 годом) на общую сумму 1,05 млрд гривен (+18,7% по сравнению с 2015 годом).

Без лекарств не останемся Представители российского фармбизнеса считают, что от запрета на поставки лекарств проиграют, в первую очередь, пациенты, а не фармкомпании. Директор департамента внешних связей немецкого фармацевтического холдинга STADA (поставляет лекарства в Украину со своих российских заводов) Иван Глушков говорит, что российские фармпроизводители, определенно, понесут некие финансовые потери из-за подобных санкций. «Но вряд ли ограничения заставят их предпринимать какие-либо усилия по организации производства своих препаратов на украинских фармзаводах. Украина не такой большой рынок и фармкомпаниям из России проще будет переориентироваться на другие рынки сбыта, — заявил он РБК-Украина. — Основной ущерб от такого решения — не для российских производителей, а для украинских потребителей, потому что россияне поставляют медикаменты из нижнего ценового сегмента. В результате украинским пациентам придется переориентироваться на другие, зачастую более дорогие лекарства-аналоги».

Международные компании, которые выпускают лекарства на своих заводах в России и потом отгружают их в Украину, в частности STADA, технологически могут наладить их выпуск в других странах Восточной Европы.

«Однако трансфер технологий по выпуску десятков препаратов потребует времени и существенных затрат. Принимая во внимания устойчиво негативный инвестиционный климат Украины, иностранные фармкомпании вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку окупаемость таких инвестиций сложно оценить», — резюмировал Глушков. Опрошенные РБК-Украина представители пациентских организаций и украинских фармкомпаний не разделяют опасений российских производителей. По словам исполнительного директора благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольги Стефанишиной, российские лекарства — это в основном генерики (копии оригинальных препаратов — ред.), которые также может производить украинский производитель. «Поэтому, думаю, что пациенты будут переходить с российских на украинские аналоги. Те же российские лекарства, которых нет на украинском рынке, можно будет заменить качественными европейскими, ведь сейчас в Украине заработала упрощенная система регистрации лекарств из Евросоюза, Америки, Канады, Австралии и Японии», — отмечает она. По данным «Пациентов Украины», к примеру, «Ливарол» может быть заменен таким украинским препаратом как «Кетоконазол Фармекс», «Хондроксид» — украинскими «Оксолин-Дарница» или «Хондроитин-Фитофарм», «Тагиста» — украинским «Бетанорм», турецким «Вазосерк дуо», нидерландским «Медогистин». Владислав Онищенко, предлагает говорить не только об аналогах, а о эффекте, который достигается с их помощью. «В таком случае аналогом “Витапроста” может выступить украинский “Простатилен”, “Анаферона” — австрийский “Афлубин”, “Лавомакса” — украинский “Амиксин”», — отмечает он. Аналогичного мнения придерживается директор по развитию бизнеса компании «Фармак» Олег Сяркевич: «От ухода с рынка российских лекарств выиграют украинские и иностранные компании, которые перераспределят между собой сегмент препаратов из России. Поставщики из РФ продают в Украину медикаменты, аналоги которых предлагают и украинские, и иностранные фармкомпании».

От запрета может выиграть и платежный баланс между Украиной и Россией.

По данным Государственной службы статистики, в 2016 году Украина экспортировала в Россию лекарств на сумму 19,1 млн долларов, а импортировала на 31,1 млн долларов (негативный баланс для Украины — 12 млн долларов). Однако в случае введения Украиной санкций против российских лекарств Россия также может ввести зеркальный запрет, считают участники фармрынка. «Если Кабмин примет решение о запрете на продажу российских лекарств, то Украина, по большому счету, в смысле национальной безопасности не пострадает. Скорее всего, такой же запрет введет и Россия. Но и другая сторона не пострадают от санкций, поскольку мы не продаем другу какие-то супер инновационные лекарства, от нехватки которых могут пострадать пациенты, — говорит Олег Сяркевич. — От взаимного запрета, конечно, пострадают фармкомпании. Но вряд ли это серьезно отразится на их оборотах». В аптеку приходит власть Вместе с тем ввести санкции против российских лекарств не такой и простой процесс, поскольку отечественные законы дают имеют ограниченные возможности. Старший юрист юридической фирмы «Анте» Екатерина Ищенко говорит, что украинским законодательством, в частности, законом «О лекарственных средствах», предусмотрены единичные основания для отмены или приостановки Минздравом продажи зарегистрированных лекарств. «При первой регистрации фармкомпании получают пятилетнее право на продажу лекарств в Украине. По истечении этого срока лекарства должны пройти перерегистрацию, после чего они могут использоваться в Украине бессрочно. По сути, законодательством установлены гарантированные сроки действия регистрации лекарств, — рассказала она РБК-Украина. — Единственное исключение, которое позволяет Минздраву приостановить или отменить регистрацию, появляется в случае “выявление неизвестных ранее опасных свойств лекарственного средства”. Но это медицинская категория и она не имеет никакого отношения к агрессивным действиям России в отношении Украины в целом». Кроме того, по словам Екатерины Ищенко, закон «О лекарственных средствах» не содержит в перечне причин для отказа в регистрации лекарств пункта о стране их происхождения. «Минздрав может отказать в регистрации только в случае не подтверждения качества, эффективности и безопасности лекарства, нарушения прав интеллектуальной собственности других компаний или подачи неполного пакета необходимых документов», — объясняет она. Вместе с тем, запрет на продажу российских лекарств может быть введен путем наложения санкций на российские фармкомпании в порядке, предусмотренном законом «О санкциях». Для этого необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны, введенное в действие указом президента. Ввод же общих секторальных санкций, дополнительно, должен быть подтвержден Верховной радой. «Таким образом, для введения санкций против российских производителей лекарств, в первую очередь, нужна политическая воля высших государственных органов», — резюмирует Ищенко.

В случае введения Украиной санкций против российских фармкомпаний, наша страна может создать прецедент в международной торговле.