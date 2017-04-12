КБ «Стрелка» и японские проектировщики замахнулись на секретные объекты Владивостока
Краевая администрация пытается защитить засекреченные сведения с помощью силовиков.
Краевая администрация пытается защитить засекреченные сведения с помощью силовиков.
Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.
Администрация Приморского края пытается защитить засекреченные объекты на территории Владивостокской агломерации от КБ «Стрелка» и японской
Докладывая депутатам о реализации в 2016 году госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
— Это касается корректировки генпланов Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов — всех территорий, вошедших во Владивостокскую агломерацию. Заложено 11,9 млн рублей, контракт заключен, ведется работа, — рассказал он, отметив, что есть и сложности.
По его словам, они связаны с инициативами Минстроя и правительства РФ о разработке
— Регулярно проводятся рабочие группы, вопросов возникает все больше и больше. Проблема в том, что те данные, которые требуют у нас конструкторское бюро и японская компания по территории Владивостока и агломерации являются данными, которые подлежат засекречиванию и не могут быть разглашены. В Минстрое недовольны тем, что мы предоставляем им карту Русского острова в неполном виде. Вчера мной были направлены письма в краевую прокуратуру и УФСБ по Приморскому краю, чтобы получить четкое пояснение по этому вопросу. Хочу заручиться поддержкой наших органов на то, что я не имею права выдавать такие данные, — рассказал Максим Веденев.
Он добавил, что у департамента градостроительства есть претензии и к самой работе проектировщиков.
Недавно нам был предварительно представлен
От ИА PrimaMedia напомним, что в 2016 году «Стрелка» и Фонд единого института развития в жилищной сфере заключили контракт на разработку стандартов благоустройства для городов России. В документ должны войти 120 пилотных проектов по улучшению общественных пространств для 40 городов и преобразованию городской среды для 319 моногородов.
Получится ли у КБ «Стрелка» город будущего на острове Русском.
Общие рекомендации, которые должно разработать КБ к 2018 году, в дальнейшем могут утвердить законодательно. Создание стандартов для российских городов оценивают как беспрецедентную работу.
В 2017 году тот же Фонд единого института развития в жилищной сфере заключил договор с японской