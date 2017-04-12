КБ «Стрелка» и японские проектировщики замахнулись на секретные объекты Владивостока

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Администрация Приморского края пытается защитить засекреченные объекты на территории Владивостокской агломерации от КБ «Стрелка» и японской архитектурно-инжинирингововой компании «Никкен Секкей ЛТД», параллельно занимающихся разработкой градостроительных документов для Владивостока. И российские, и японские проектировщики требуют от краевых чиновников полную информацию о расположении всех объектов на исследуемых территориях, те, в свою очередь, ее предоставить не могут, так как значительная часть требуемой информации относится к секретной и охраняется законом. Чиновники уже обратились за помощью к силовым структурам. Об этом на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК рассказал и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденев.

Докладывая депутатам о реализации в 2016 году госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013−2020 годы, руководитель градостроительного департамента края отметил, что в ее рамках предусмотрена разработка изменений в градостроительные документы Владивостокской агломерации.

— Это касается корректировки генпланов Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов — всех территорий, вошедших во Владивостокскую агломерацию. Заложено 11,9 млн рублей, контракт заключен, ведется работа, — рассказал он, отметив, что есть и сложности.

По его словам, они связаны с инициативами Минстроя и правительства РФ о разработке мастер-плана развития территории агломерации. Эту работу сейчас параллельно ведут КБ «Стрелка» и японская компания «Никкен Секкей ЛТД».

— Регулярно проводятся рабочие группы, вопросов возникает все больше и больше. Проблема в том, что те данные, которые требуют у нас конструкторское бюро и японская компания по территории Владивостока и агломерации являются данными, которые подлежат засекречиванию и не могут быть разглашены. В Минстрое недовольны тем, что мы предоставляем им карту Русского острова в неполном виде. Вчера мной были направлены письма в краевую прокуратуру и УФСБ по Приморскому краю, чтобы получить четкое пояснение по этому вопросу. Хочу заручиться поддержкой наших органов на то, что я не имею права выдавать такие данные, — рассказал Максим Веденев.

Он добавил, что у департамента градостроительства есть претензии и к самой работе проектировщиков.

Недавно нам был предварительно представлен мастер-план, он на сегодняшний день представляет из себя концепцию развития. Мы очень просим его пересмотреть, так как он существенно ухудшает уже даже существующий генплан Владивостока и прилегающих территорий. Например, в нем убраны планируемые краем мост на остров Попова, мост с Попова на Рейнеке, — сообщил и.о. директора градостроительного департамента.

От ИА PrimaMedia напомним, что в 2016 году «Стрелка» и Фонд единого института развития в жилищной сфере заключили контракт на разработку стандартов благоустройства для городов России. В документ должны войти 120 пилотных проектов по улучшению общественных пространств для 40 городов и преобразованию городской среды для 319 моногородов.

Получится ли у КБ «Стрелка» город будущего на острове Русском.

Общие рекомендации, которые должно разработать КБ к 2018 году, в дальнейшем могут утвердить законодательно. Создание стандартов для российских городов оценивают как беспрецедентную работу.