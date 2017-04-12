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11:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Днем космонавтики

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили сотрудников КБХА и мехзавода.

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День космонавтики в среду, 12 апреля. В праздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов.

Руководство региона отметило, что более полувека история освоения звездного пространства в стране неразрывно связана с Воронежской областью.

— Наш край прославили имена конструкторов, инженеров, исследователей, которые разрабатывали самую передовую технику для освоения космоса. Воронежцы также по праву гордятся подвигами своих знаменитых земляков — летчиков-космонавтов Анатолия Филипченко и Константина Феоктистова. Спустя десятилетия наш регион остается одним из ведущих центров ракетно-космической отрасли в стране. Ракетные двигатели, созданные в цехах нашего КБХА и Механического завода, продолжают доставлять на орбиту отечественные и международные экипажи, — подчеркнули Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Первые лица региона выразили уверенность в том, что талант, опыт и знания помогут современным воронежским специалистам достойно продолжить традиции, заложенные ветеранами.

— Признательны всем, кто трудится на оборонно-космических предприятиях Воронежской области! Желаем вам мира, добра, благополучия, успехов в решении профессиональных и жизненных задач любой сложности! — завершили обращение Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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