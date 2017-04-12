Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Днем космонавтики
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили сотрудников КБХА и мехзавода.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов поблагодарили сотрудников КБХА и мехзавода.
Воронежская область вместе со всей страной отмечает День космонавтики в среду, 12 апреля. В праздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов.
Руководство региона отметило, что более полувека история освоения звездного пространства в стране неразрывно связана с Воронежской областью.
— Наш край прославили имена конструкторов, инженеров, исследователей, которые разрабатывали самую передовую технику для освоения космоса. Воронежцы также по праву гордятся подвигами своих знаменитых земляков —
Первые лица региона выразили уверенность в том, что талант, опыт и знания помогут современным воронежским специалистам достойно продолжить традиции, заложенные ветеранами.
— Признательны всем, кто трудится на