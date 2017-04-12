Николай Меркушкин: «Наша задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности»

«Для Самарской области это особый праздник. На протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения, — говорится в поздравлении. — Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские “Союзы” различных модификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных средств выведения космических аппаратов, уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия — РКЦ “Прогресс”, “Кузнецов”, “Тяжмаш” и другие — при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты».

По словам главы региона, сегодня стоит важная задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в нашем регионе продукции.

«Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда “Гагарин-центр”, участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой — вхождение в топ-100 лучших вузов мира», — сообщил руководитель области.