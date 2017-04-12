Николай Меркушкин: «Наша задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности»
В среду, 12 апреля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли с Днем космонавтики.
В среду, 12 апреля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли с Днем космонавтики.
«Для Самарской области это особый праздник. На протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения, — говорится в поздравлении. — Именно на нашей
По словам главы региона, сегодня стоит важная задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в нашем регионе продукции.
«Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда “Гагарин-центр”, участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой — вхождение в топ-100 лучших вузов мира», — сообщил руководитель области.
Николай Меркушкин поблагодарил всех самарских ученых, конструкторов,