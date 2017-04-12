Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:23 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Наша задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности»

В среду, 12 апреля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли с Днем космонавтики.

«Для Самарской области это особый праздник. На протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения, — говорится в поздравлении. — Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские “Союзы” различных модификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных средств выведения космических аппаратов, уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия — РКЦ “Прогресс”, “Кузнецов”, “Тяжмаш” и другие — при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты».

По словам главы региона, сегодня стоит важная задача — укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в нашем регионе продукции.

«Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда “Гагарин-центр”, участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой — вхождение в топ-100 лучших вузов мира», — сообщил руководитель области.

Николай Меркушкин поблагодарил всех самарских ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов, инженеров и рабочих за преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений, упорный самоотверженный труд на благо нашего Отечества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Анташев избран главой Тольятти
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Более 80 ключевых политиков Бразилии подозревают в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь