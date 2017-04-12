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08:44 (мск), источник: VN.ru

Мамедов покинул пост председателя комитета по строительству Законодательного собрания

Майис Мамедов сообщил, что уходит с поста председателя комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области 12 апреля перед началом заседания комитета.

Свою отставку с поста председателя парламентского комитета генеральный директор ЗАО «Первый строительный фонд» объяснил необходимостью сконцентрироваться на бизнесе. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил коллегу за работу.

— Около месяца назад я обратился к председателю Заксобрания, чтобы меня освободили от поста председателя комитета по строительству. Это связано с бизнесом, нужно сконцентрироваться на основной деятельности. Андрей Иванович Шимкив сначала думал, что «нет», потом пришли к тому, что сегодня это необходимо сделать. Я сегодня подам в отставку и остаюсь работать в комитете, мне очень нравиться трудиться здесь. Вопрос о кандидатуре нового руководителя, думаю, решит комитет, — заявил Майис Мамедов перед началом очередного заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил Майиса Мамедова за работу:

— Я хочу сказать огромное спасибо Майису Пирвердиевичу за работу в комитете, он — профессионал в своей отрасли, возглавляет деловой Клуб строителей. Думаю, что необходима его работа и в качестве депутата по вопросам строительной отрасли, тем более, что она сейчас находится не в лучшем состоянии. И здесь на самом деле очень много работы. Поэтому Майис Пирвердиевич и принял решение, что надо заниматься и строительной отраслью, и деловым клубом, который делает очень много на рынке. Мы договорились, что скоро проведем совместную встречу с Клубом строителей.

Добавим, что Майис Мамедов возглавил комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в январе 2016 года. Он сменил на этом посту Николая Мочалина, который возглавлял комитет несколько созывов и тоже обратился к депутатам с просьбой освободить его от поста председателя, мотивировав это занятостью в собственном бизнесе.

СПРАВКА

Мамедов Майис Пирвердиевич — генеральный директор компании ЗАО «Первый строительный фонд», который на сегодня входит в пятерку лидеров по объемам ввода жилья в Новосибирске, член НП Региональный деловой клуб строителей, депутат Законодательного собрания Новосибирской области от НРО «Единая Россия».

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