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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников и Миллер обсудили инвестиции «Газпрома» в Прикамье

ПЕРМЬ, 12 Апреля, РИА ФедералПресс. «Газпром» готов начать крупную программу газификации Прикамья при условии, что край обеспечит готовность потребителей к его приему. А также в регионе уменьшится общий долг за оказанные услуги.

Об этом врио губернатора Прикамья Максим Решетников сообщил в своем Instagram.

После встречи главы Прикаья Максима Решетникова с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в пресс-службе Газпрома отметили, что в «последние два месяца общий объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос на 754,5 млн и достиг 3,67».

Государственная монополия, в свою очередь, запланировала инвестиции в регион на уровне 2,4 млрд. рублей. В 2012—2016 годах общий объем инвестиций «Газпрома» в Пермском крае превысил 59 млрд. рублей. На эти деньги компания реконструировала газопроводы-отводы «Оханск — Киров», «Чусовой — Березники — Соликамск — 1» и «Чусовой — Березники — Соликамск — 2», а также газопровод-отвод к Пермской ГРЭС. Сейчас «Газпром» строит в крае четыре межпоселковых газопровода — в Добрянском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах. А также готовит документы еще под девять газопроводов — в Березовском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, Осинском, Оханском, Пермском и Юрлинском районах.

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