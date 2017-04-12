Решетников и Миллер обсудили инвестиции «Газпрома» в Прикамье

Об этом врио губернатора Прикамья Максим Решетников сообщил в своем Instagram.
После встречи главы Прикаья Максима Решетникова с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в пресс-службе Газпрома отметили, что в «последние два месяца общий объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос на 754,5 млн и достиг 3,67».
Государственная монополия, в свою очередь, запланировала инвестиции в регион на уровне 2,4 млрд. рублей. В 2012—2016 годах общий объем инвестиций «Газпрома» в Пермском крае превысил 59 млрд. рублей. На эти деньги компания реконструировала газопроводы-отводы «Оханск — Киров», «Чусовой — Березники — Соликамск — 1» и «Чусовой — Березники — Соликамск — 2», а также газопровод-отвод к Пермской ГРЭС. Сейчас «Газпром» строит в крае четыре межпоселковых газопровода — в Добрянском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах. А также готовит документы еще под девять газопроводов — в Березовском, Куединском, Кунгурском, Нытвенском, Осинском, Оханском, Пермском и Юрлинском районах.