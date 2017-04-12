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08:50 (мск), источник: Коммерсантъ

КСП выявила нарушения в работе департамента соцполитики администрации Перми

Контрольно-счетная палата (КСП) Перми проверила использования средств бюджета, выделенных департаменту социальной политики администрации Перми на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде.

КСП отмечает, что только около 40% граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, используют право на оказание им мер социальной поддержки. Остальные граждане продолжают самостоятельно оплачивать услуги управляющих организаций по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

КСП выборочно проверены 5 из 22 управляющих организаций, получивших в 2016 году субсидии из бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки. В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки. Две управляющие организации (ООО «Управляющая компания «АКТИВ», ООО «Управляющая компания «Технология Урала») субсидий из бюджета города Перми получают в отсутствии выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества аварийных многоквартирных домов. Департаментом предоставлялись субсидии управляющим организациям по тем помещениям, где граждане прекратили право владения или пользования ими, и соответственно не получали меры социальной поддержки. Отсутствие должного контроля за расчетами управляющих организаций привело к нецелевому расходованию бюджетных средств на сумму 925 тыс. руб. Кроме того, расчеты на предоставление субсидий содержат завышенный размер площади жилых помещений: по домам коридорного типа, комнатам в коммунальных квартирах. Вместо жилой площади указывалась общая площадь помещений. В результате, избыточные расходы бюджета составили 141 тыс. руб.

Как сообщает КСП, в действиях сотрудников управляющих организаций, функциональных органов администрации города Перми установлены признаки нарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

По результатам проверки главе Перми даны предложения по устранению установленных нарушений. В частности, предложено возвратить в бюджет нецелевых и избыточно израсходованных средств.

Отчет по результатам проверки направлены в гордуму, прокуратуру и главе Перми.

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