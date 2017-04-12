Мэр Двораковский выступит с прощальной речью перед омичами
В предстоящую пятницу омский мэр Вячеслав Двораковский выступит с докладом перед общественниками и предпринимателями города.
В предстоящую пятницу омский мэр Вячеслав Двораковский выступит с докладом перед общественниками и предпринимателями города.
Как стало известно «СуперОмску», в пятницу, 14 апреля, в ДК «Рубин» мэр Вячеслав Двораковский выступит с докладом о проделанной работе. По сути, это можно расценивать, как прощальную речь мэра перед омской общественностью и
Напомним, в этот же день конкурсная комиссия определится с претендентами на должность мэра Омска. Нового градоначальника депутаты омского горсовета должны выбрать 19 апреля.
Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017 года. С отчетом о работе перед депутатами горсовета градоначальник выступит на одном из летних заседаний.