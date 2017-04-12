Мэр Двораковский выступит с прощальной речью перед омичами

Как стало известно «СуперОмску», в пятницу, 14 апреля, в ДК «Рубин» мэр Вячеслав Двораковский выступит с докладом о проделанной работе. По сути, это можно расценивать, как прощальную речь мэра перед омской общественностью и бизнес-сообществом. Ожидается, что в «Рубине» соберется порядка 600 человек.

Напомним, в этот же день конкурсная комиссия определится с претендентами на должность мэра Омска. Нового градоначальника депутаты омского горсовета должны выбрать 19 апреля.

Полномочия Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017 года. С отчетом о работе перед депутатами горсовета градоначальник выступит на одном из летних заседаний.